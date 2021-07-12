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زهير المغزاوي : النهضة تقوم بإبتزاز رئيس الحكومة للحصول على التعويضات

2021/07/12 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي ان النهضة تبتز رئيس الحكومة بمسألة الحكومة السياسية للحصول على التعويضات.

و أضاف المغزاوي في تصريح لمراسل الجوهرة “اف ام “في الوقت الذي تحتاج فيه مستشفيات تونس إلى أجهزة تنفس ويحتاج فيه التونسيين لمكان في المستشفى.. فق وقت المفروض أن تتوجه كل موارد الدولة لمحاربة الوباء حركة النهضة كما عودتنا بإنتهازيتها تضغط على رئيس الحكومة وتبتزه بمسألة التعويضات”.

و أكد المغزاوي أن حزب النهضة لا تعنيه مصلحة البلاد و ماتمر به اليوم بسبب الوضع الوبائي بقدر ما تعنيه مصلحة جماعته.. حسب قوله.

و أوضح المغزاوي أنهم طلبوا من رئيس الحكومة أن لا يخضع لهذه الابترزازات و أن يتوجه هو وحكومته نحو انقاذ حياة التونسيين الذين يموتون بالمئات يوميا حسب تعبيره.

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