المدير الجهوي للصحة بقفصة يؤكد أن الوضع الوبائي بالجهة خطير نتيجة تفشي لفيروس كورونا بنسق سريع جدا

قال المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري، اليوم الأربعاء، إن “الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس “كورونا” في ولاية قفصة خطير بسبب تفشي الوباء بنسق سريع جدا، إضافة إلى تجاوز نسبة إشغال أسرّة الانعاش الـ200 بالمائة، ونسبة إشغال اسرة الاكسيجين باقسام “كوفيد 19” بمختلف المؤسسات الصحية بالجهة الـ120 بالمائة.

واضاف ناصري، في تصريح لـ”وات ، ان عدد الاصابات بفيروس “كورونا” بلغ في ولاية قفصة منذ ظهور الجائحة والى غاية يوم امس الثلاثاء، 11 ألفا و862 اصابة، من بينها 658 وفاة، و10 آلاف و4 حالات شفاء، في ما لايزال 1205 أشخاص حاملين للفيروس.

وأشار، من جهة أخرى، إلى انه في اطار التخفيف من ضغط عمل اقسام “كوفيد 19” بالمؤسسات الصحية بالجهة تقرّر احداث مستشفى ميداني بالقاعة الرياضية المغطاة بقفصة المدينة بالتنسيق مع بلدية قفصة بلغت عملية تركيزه نسبة 90 بالمائة.

وأوضح أن المستشفى الميداني سيضم 40 سريرا مجهّزا بمكثفات الاكسيجين والمسلتزمات الطبية اللازمة ومن المنتظر ان يدخل حيز الاستغلال الفعلي خلال الايام القادمة.