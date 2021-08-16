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بعد الجدل الذي أثاره: والي بنزرت الجديد يتسلّم مهامه

2021/08/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

انتظم، اليوم الاثنين 16 أوت 2021، بمقر ولاية بنزرت، موكب تسلّم خلاله الوالي الجديد للجهة، سمير عبد اللاوي، مهامه، وذلك بإشراف المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، لطفي رقية، نيابة عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي.

وبالمناسبة، أشار المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية إلى أهمية ودور الوالي في جهته باعتباره محرّكا للتنمية الشاملة ومشرفا رئيسا على الادارة ومتفاعلا مع مختلف المكونات الرسمية والمنظماتية.

ومن جانبه أكد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، عزمه الكبير على العمل وخدمة المواطن أينما كان في كامل مناطق الجهة، مضيفا قوله “إن الخيار الوحيد هو النجاح وذلك بتضافر جهود الجميع من هياكل ومصالح رسمية ومدنية”، وفق تعبيره.

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