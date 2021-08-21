تطاوين -كوفيد 19: تسجيل 108 إصابات جديدة وتحذيرات من عودة ارتفاع مؤشر العدوى بعد تراجعه خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري

سجّلت ولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 108 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” (ضعف الإصابات المسجّلة خلال الايام الماضية)، وهو ما اعتبرته الإدارة الجهوية للصحة مؤشرا لعودة ارتفاع نسق العدوى، رغم التراجع الملحوظ في مؤشر تطور الاصابات خلال الفترة المتراوحة بين 2 و15 أوت الجاري الى ما يقارب 400 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة بنفس الفترة منالشهر المنقضي (5 و18 جويلية الماضي) والتي شهدت اكثر من 1700 اصابة لكل 100 الف ساكن

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 31 اصابة في غمراسن، و25 في البئر الاحمر، و 20 في تطاوين الشمالية، و12 في تطاوين الجنوبية، و08 اصابات في رمادة، و05 في كل من بني مهيرة وذهيبة، واصابتين في الصمار، وفق ما جاء في تحيين الإدارة الجهوية للصحة الصحة اليوم السبت.

وبموجب الإصابات الجديدة المسجّلة يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 11 ألفا و721 مصابا مؤكدة منهم 14 مصابا يخضعون الان للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن، ومصابين اثنين اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بهذا الفيروس في معتمدية غمراسن ما يرفع عدد ضحايا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 الى 474 حالة تتوزع الى 207 وفيات في معتمدية تطاوين الشمالية، و112 وفاة في تطاوين الجنوبية، و 75 في غمراسن، و28 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و14 في البئر الاحمر، و12 في الصمار، و8 في ذهيبة.