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الفيفا سيحلل تقارير المسؤولين عن مباراة البرازيل والأرجنتين

2021/09/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الاثنين في بيان أنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة. وقال الفيفا إنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

واتهمت السلطات الصحية البرازيلية لاعبي الأرجنتين القادمين من البريميرليغ بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

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