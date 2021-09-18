عاجل: في وضح النهار وامام أعين المارة..تخريب جسد مواطن بالسكين واختطافه على متن سيارة بين مفترق النقرة-قصر سعيد..

جدت مساء اليوم حادثة مروعة على مستوى مفترق النقرة- قصر سعيد اين تعرض مواطن كان على متن سيارته الى اعتداء بالسكاكين من طرف مجهولين كانوا بدورهم على متن سيارة ليتم يعد ذلك اختطافه الى وجهة غير معلومة.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان مجهولين كانوا على متن سيارة قاموا بايقاف مواطن في سيارته واعتدوا عليه يالسكاكين في الطريق العام وامام أعين المارة الذين لم يتمكنوا من نجدته خوفا من بطش المعتدين بعد ان قاموا بتهديدهم.

هذا وقد أقدم المعتدون بعد ذلك على اختطاف المتضرر وهو يسبح في دمائه واخذه على متن سيارتهم الى وجهة غير معلومة ولم تتمكن الوحدات الامنية من نجدته حيث حلت متأخرة على عين المكان رغم ان الاعتداء حصل على مقربة من مركزين امنيين.

ووفق ما اكده شهود عيان للمصدر فان امراة كانت برفقة المعتدين.

ومن جانبه اكد مصدر أمني لموقع “المصدر” ان الوحدات الامنية حلت على عين المكان وتحصلت على تسجيل لكاميرا مراقبة على مقربة من مكان الحادث وعمليات البحث ماتزال جارية عن الضحية الذي بترت احدى اصابعه في الاعتداء وتم العثور عليها في سيارته.

واضاف المصدر ذاته انه قد تم رفع سيارة المتضرر من مكان الحادثة والابحاث جارية.