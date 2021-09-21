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قيس سعيد : تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تعيين رئيس حكومة وإعداد قانون انتخابي جديد

عبد اللطيف المكي يشكّك في كلام قيس سعيّد بخصوص عدم المس بباب الحقوق والحريّات

2021/09/21 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال القيادي عن حركة النهضة ، عبد اللطيف المكّي ، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن بنفسه أنه سيعلّق الدستور وسيتجرّد من كل مقتضياته رغم ما قاله حول تمسّكه بأحكام الدستور.

وأضاف المكّي ، أن الأعمال التي أعلن عنها الرئيس من أحكام إنتقالية وإستمرار الإجراءات الإستثنائية ، تعتبر إعلانا رسميا عن تعليق الدستور. كما أشار أيضا ، إلى الحديث عن عدم المسّ من باب الحريّات أصبح مشكوك فيه لأنه “بدأت عملية القضم شيئا فشيئا للدستور” وفق قوله.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، قد أعلن في كلمة توجّه بها مباشرة من سيدي بوزيد مساء أمس الإثنين، أنه ستتواصل التدابير الإستثنائية التي أقرها يوم 25 جويلية ، مشيرا إلى أنه تم وضع “أحكام انتقالية”.

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