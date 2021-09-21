توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الثلاثاء متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة ليدرك النقطة 99ر7245 وسط معاملات ناهزت 3ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم التجاري للإيجار المالي قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 4ر5 بالمائة وليقفل على سعر 700ر11 دينار وسط حجم تداول بقيمة 27 ألف دينار.

وتطور سهم شركة الإيجار العربية لتونس بنسبة 5 بالمائة وليقفل على سعر 1900 ديناروسط حجم تبادل ضعيف ناهز 81 ألف دينار.

وكان سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة الأكثر تراجعا خلال الحصة ليتقهقر بنسبة 4ر2 بالمائة وليقفل على سعر 410ر0 دينار وسط حجم تبادل قدر ب 7 آلاف دينار خلال الحصّة.

وتدحرج سعر سهم تأمينات مغاربية ،بدوره، بنسبة 2 بالمائة ليقفل على سعر 500ر63 دينار مراكما أرباحا بقيمة 257 ألف دينار خلال الحصّة وليشهد السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 4ر10 بالمائة.

وكان سهم الشركة الدولية للإيجار المالي الأكثر تداولا خلال الحصة، ليقفل على سعر 890ر16 دينار، مستحوذا على أرباح بقيمة 563 ألف دينار.