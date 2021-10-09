رئيس الجمهوريّة يطّلع على سير عمليّة تشكيل الحكومة

اطلع رئيس الجمهورية قيس سعيد ،اليوم السبت، بقصر قرطاج وخلال لقائه بنجلاء بودن على سير عمليّة تشكيل الحكومة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية قد التقي منذ يومين المكلّفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن التي أطلعته على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة.

وأكد سعيد انه سيتم قريبا الاعلان عن تركيبة الحكومة المرتقبة والتي انطلقت نجلاء بودن في العمل عليها منذ 29 سبتمبر الماضي.

وسينظم الأمر الرئاسي عدد 117 الذي َوصف على انه تنظيم مؤقت للسلط بعد تجميد عمل البرلمان، سير عمل الحكومة وعلاقتها مع رئاسة الجمهورية.

يشار إلى أن معارضي رئيس الجمهورية اعتبروا ان هذا الامر يعد انقلابا على الدستور وتكريسا للحكم الفردي ،بينما أكد مساندوه انه ضروري للقطع مع منظومة الحكم السابقة التي اعتمدت على المحاصصة وشجعت على الفساد. .