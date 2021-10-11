توننداكس يتراجع بشكل طفيف في أوّل حصّة من الاسبوع



سجّل توننداكس تراجعا في أوّل حصّة من الأسبوع، بشكل طفيف، إذ لم تتجاوز نسبة تقهقره 0،08 بالمائة ليصل الى النقطة 7256،01 في ما لم يتجاوز حجم المعاملات 2،4 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق الماليّة.

وحقّق سهم حنبعل للإيجار المالي أفضل أداء وزادت قيمته بنسبة 5،9 بالمائة ليقفل عند مستوى 3،040 دينار وسط مبادلات ضعيفة لم تتخط 2 ألف دينار.

وتطوّر سعر سهم مصنع ألواح الخشب بالجنوب بنسبة 5،8 بالمائة -5،300 د- وعمل على جذب مبادلات بقيمة 38 ألف دينار. وقد سجّل السهم زيادة هامّة منذ بداية سنة 2021 في حدود 38 بالمائة.

وعرف سهم شركة الهواء السائل تونس أضعف أداء، خلال الحصّة. وتراجع السهم، وسط معاملات لم تتجاوز 5 آلاف دينار، بنسبة 3،5 بالمائة -107,010 د-. وشهد السهم تطوّرا بنسبة 43،2 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وأنهى سهم اسمنت قرطاج حصّة، الإثنين، على منحى سلبي اذ تراجع بنسبة 1،9 بالمائة -1،550 د-.

وكان سهم أوروسيكل الأكثر تبادلا خلال الحصّة واستحوذ على 477 الف دينار من قيمة المعاملات الجملية اي ما مثل 20 بالمائة من قيمة المعاملات الجملية وارتفع سعر السهم بنسبة 0،9 بالمائة -35،200 د-.