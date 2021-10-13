هام: خدمة جديدة تسمح بتأجيل أو تقريب مواعيد الفحص الفني للعربات على الخط…وهذه التفاصيل..

أفادت الوكالة الفنية للنقل البري، أنه سيتم بداية من يوم غد، الخميس 14أكتوبر 2021، وضع خدمة جديدة على موقعها الرسميwww.attt.com.tn

www.attt.com.tnعبر رابط خدمة الفحص الفني، تسمح لأصحاب العربات بتأجيل أو تقريب مواعيد الفحص الفني في صورة تعذّر عليهم عرض عرباتهم في الموعد، الذّي تمّ حجزه وذلك لمرّة واحدة بالنسبة لكل عمليّة فحص فني (لا تخص هذه الخدمة عمليّات الفحص الفنّي المجاني).

وأوضحت الوكالة، في بلاغ، الأربعاء، أنه لا يمكن الانتفاع بهذه الخدمة إلا في أجل لا يقل عن يومين من تاريخ موعد الفحص الفني الذي تم حجزه.

كما تمكن الخدمة الجديدة، صاحب العربة من اختيار موعد جديد من ضمن المواعيد المتوفرة الشاغرة بنفس المركز وذلك شريطة خلاص المعلوم المستوجب بعنوان إعادة الحجز (5 دنانير).

وبينت الوكالة الفنية للنقل البري، في هذا السياق، أنه إذا كان الموعد المراد تغييره قبل تاريخ صلوحية شهادة أو تقرير الفحص الفني، يتم تمكين الحريف من اختيار موعد قبل هذا التاريخ.

وأضافت، إذا كان الموعد المراد تغييره بعد تاريخ صلوحية شهادة أو تقرير الفحص الفني، فإنه يتم تمكين الحريف من اختيار موعد لا يتجاوز تاريخ الموعد الأول.

كما ذكرت الوكالة، الراغبين في عرض عرباتهم على الفحص الفني الدوري أنّ هذه الخدمة تكون قصرا بعد الحجز المسبق لموعد عن بعد عبر الموقع الرسمي ( باستثناء الجرارات الفلاحية ومجروراتها التي تبقى خاضعة للتراتيب الجاري بها العمل ).

ولفتت، إلى أنه تفاديا لكل الإشكاليات التي قد تحصل، إلى ضرورة القيام بعملية الحجز المسبق قبل تاريخ انتهاء صلوحية شهادة الفحص الفني بمدة كافية تأخذ بعين الاعتبار الآجال المعروضة عادة من قبل هذه المراكز.

وأشارت، إلى أنه عملا على توجيه حرفاء الوكالة إلى المراكز الأقل نشاطا فإن التطبيقة الاعلامية الموضوعة على ذمتهم للقيام بعملية الحجز تعرض آليا على الشاشة الخاصة بهم قائمة المراكز القريبة من المركز، الذي تم اختياره لحجز موعد والتي تعرض تواريخ أقرب مما يعرضه هذا المركز.

ولمزيد الإرشادات، يمكن الاتّصال على الرقم الأخضر 307 100 80 أو على العنوان الإلكترونيinfoattt@email.ati.tn