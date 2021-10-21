مجلس المنافسة يسلط خطية مالية على 21 مصحة خاصة بقيمة 7ر10 مليون دينار

أصدر مجلس المنافسة، الأربعاء، حكما في الأصل سلط بموجبه خطايا مالية على 21 مصحة خاصة وأربعة غرف نقابية ذات صلة بالقطاع بقيمة 7ر10 مليون دينار.

وأفاد مصدر بمجلس المنافسة، “وات”، أن المصحات المعنية بالخطايا المالية تورطت في ممارسات مخلّة بالمنافسة تتعلق أساسا بالترفيع بصفة أحادية او انفرادية في التعريفات التعاقدية في بعض الخدمات الصحية مع الصندوق الوطني للتامين على المرض(الكنام).

وأضاف المصدر الذي فضل الكشف عن هويته، أنّ الملف انطلق بموجب تعهد تلقائي من المجلس وكذلك تبعا لشكوى رفعها الصندوق الوطني للتامين على المرض.

وأشار الى ان قرارات المجلس تبقى ابتدائية الدرجة وتخضع لإمكانية الطعن فيها بالاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.

وكان رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود قد صرح يوم 28 سبتمبر 2021 لـ”وات”، ان المجلس عقد جلسة مرافعة بمقره للنظر في ملف تعهد به تلقائيا منذ جويلية 2019، ضد الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة و54 مصحة خاصة.

وقال بن محمود إنّ التعهد التلقائي، الذي قام به المجلس يعود الى الممارسات التي تتعلق باتخاذ المصحات المعنية لقرارات الترفيع في بعض التعريفات في عدد من الخدمات الصحية.

وتتعلق هذه الخدمات بجراحة القلب والشرايين وجراحة الاوعية الدموية والاعمال الطبية على الشرايين دون احترام للاتفاقيات التي تربطها بالصندوق الوطني للتامين عن المرض.

وأشار المتحدث الى ان المجلس سبق له ان ادان في السابق الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة من اجل اتفاق مخلّ بالمنافسة.