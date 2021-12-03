عدد من الطلبة الأفارقة يمنعون زملائهم من الالتحاق بقاعات الدروس بإحدى الجامعات بسليانة

تعطلت الدروس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بولاية سليانة، اليوم الجمعة، بعد تعمد عدد من الطلبة (الأفارقة) منع زملائهم من الالتحاق بقاعات الدروس احتجاجا على مناوشات جدت مساء أمس الخميس بالمبيت الجامعي للذكور.

وتضاربت تصريحات عدد من الطلبة بخصوص الحادثة موضوع الخلاف، فمنهم من يؤكد أن الطلبة الأفارقة أعتدوا على الطلبة التونسيين، ومنهم من يقر بأن الطلبة التونسيين يقفون وراء هذا الاعتداء، حيث قال الطالب (الأفريقي) ايو ابراييم، ان الخلاف جد في البداية على خلفية قطع التيار الكهربائي من قبل طلبة تونسيين، وبعد ان تم حل الاشكال تجدد في حدود منتصف الليل إثر اقتحام عدد من الطلبة (التونسيين) غرفة طلبة (أفارقة) وقاموا بالاعتداء على احدهم وسرقة حواسيبهم وتمزيق جوازات سفرهم

من جهته، كشف مصدر أمني في تصريح ل(وات) أن اعتداءات لفظية جدت بين عدد من الطلبة التونسيين و الأفارقة بالمبيت الجامعي عند الساعة التاسعة و15 دقيقة من مساء أمس الخميس، حيث اتهم عدد من الطلبة الأفارقة زملاءهم من الطلبة التونسيين بقطع التيار الكهربائي، وتدخلت وحدات الحرس الوطني ومدير المبيت وتم فض الخلاف الا ان عددا من الطلبة التونسيين تعمدوا في ساعة متأخرة من نفس الليلة اقتحام غرفة أحد الطلبة الأفارقة وتجددت بذلك المواجهات مما أسفر على إصابات في صفوف الجانبين، واكد ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة تعهدت بالحادثة ولاتزال الأبحاث جارية

من جانبه، ذكر مدير المستشفى الجهوي بسليانة عدنان بن بكري أن حالة المصاب وهو طالب إفريقي يبلغ من العمر 22 سنة “مستقرة” ولديه بعض الجروح على مستوى الجبين واليدين وقد خضع الى جميع الفحوصات اللازمة

يشار الى انه تعذر على صحفية(وات) اخذ شهادة أحد الطلبة التونسيين المقيمين بالمبيت لتقديم إيضاحات حول الحادثة ورفض كل من مدير المبيت الجامعي للذكور ومدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الإدلاء بأي تصريح.