كاس العرب للفيفا – المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السوري بهدفين دون رد

تخسر المنتخب التونسي لكرة القدم امام نظيره السوري بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس العرب للفيفا التي تتواصل الى غاية 18 ديسمبر الجاري.

وسجل هدفي المنتخب السوري اوليفر كاسكاو (4) ومحمد عنز (47).

ولعب المنتخب التونسي طوال الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد اقصاء محمد علي بن رمضان في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وكان المنتخب الاماراتي تغلب في وقت سابق لحساب المجموعة ذاتها على نظيره الموريتاني بهدف نظيف.

ويتصدر المنتخب الاماراتي المجموعة ب6 نقاط امام المنتخبين التونسي والسوري ب3 نقاط لكل منهما بينما يتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بلا رصيد.

وفي الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول المقررة يوم الاثنين المقبل، سيواجه المنتخب التونسي نظيره الاماراتي فيما سيلاقي المنتخب السوري نظيره الموريتاني.