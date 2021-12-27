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زغوان: تراجع حجم الاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات خلال السنة الجاريّة بنسبة 45 بالمائة

2021/12/27 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

شهد قطاعا الصناعة والخدمات بولاية زغوان خلال السن الجاريّة (2021) تراجعا ملحوظا في حجم الاستثمارات بلغ حوالي 45 بالمائة، حسب ما ذكرته المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إيناس الواعر، اليوم الاثنين، لـ”وات”.

وأوضحت أن الوكالة صادقت خلال السنة الجارية على 130 عملية استثمار بقيمة 127 مليون دينار، مكّنت من توفير 1800 موطن شغل إضافي مقابل 225 عملية استثمار بقيمة 231 مليون دينار وفّرت حوالي 2850 موطن شغل سنة 2020، مرجعة هذا الانخفاض إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد وحالة التردّد التي يعيشها المستثمرون في ظل هذا الوضع.

في المقابل، أشارت الواعر إلى أن انطلاق أولى المؤسسات في انجاز مشروعها الاستثماري بالمنطقة الصناعية الجديدة “المرجى” بالفحص التي تمتد على مساحة 50 هكتارا، وما سيليها من مشاريع أخرى من المؤمل أن تساهم في تنشيط الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.

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