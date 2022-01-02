الحكومة تحدد المخزون التعديلي من الحليب المعقم لسنة 2021 عند 3ر42 مليون لتر

حددت الحكومة المخزون التعديلي من مادة الحليب الطازج المعقم لسنة 2021 بنحو 3ر42 مليون لتر على ان تمتد فتر ذروة الانتاج من 1 مارس الى 31 اوت 2021.

وضبطت الحكومة ، وفق قرار صادر عن زارات الصناعة والمالية والتجارة والفلاحة والصيد البحري نشر بالعدد 120 من الرائد الرسمي، مدة انتفاع المركزيات بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2021 من الفترة الممتدة من غرة مارس الى 31 اوت 2021 .

وكانت عدة منظمات مهنية دعت ، آواخر ماي 2021 ، الحكومة إلى عقد لقاء عاجل للنظر في ارتفاع مخزون الحليب المعلب إلى نحو 47 مليون لتر وفق تصريحات مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خالد العراك.

وتصدر المخزون من الحليب الى جانب زيادة الاسعار وتقلص الوجهات التصديرية اهم المطالب التي رفعها مهنيو قطاع الالبان والتي ادت الى احتجاجات والى تعليق النشاط خلال السنوات الاخيرة .

وقامت الحكومة، في هذا الصدد بتعديل مخزون الحليب المعقم لسنة 2020 باصدار قرار مشترك بين وزارات الصناعة والمالية والتجارة والفلاحة والصيد البحري حدد هذا المخزون عند 8ر42 مليون لتر في حين امتدت ذروة الانتاج من اول مارس 2020 الى غاية 31 أوت 2020.

وحددت فترة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة الى سنة 2020 من غرة مارس الى 28 فيفري 2021 وقد الغى القرار الجديد قرارا سابقا صادرا عن وزارة الصناعة والمالية والفلاحة بشان تحديد المخزون التعديلي لمدة ا