هام: نحو طرح خطايا التأخير وتمكين أصحاب المشاريع من اعادة جدولة ديونهم

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، اليوم بأنه سيتم الاعلان عن اجراء جديد هذا الأسبوع يخص اصحاب المشاريع المعطّلة والتي تمر بصعوبات مالية.

واعلن النصيبي في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أنه تقرّر بخصوص هذه المشاريع التي تحصل أصحابها على تمويلات من البنك التونسي للتضامن، طرح خطايا التأخير وإعادة جدولة الديون مع امكانية توفير سيولة اضافية لاعادة الانطلاق مجدد بعد الصعوبات المالية التي اعترضت المستثمر. وأكد انه سيتم الاعلان رسميا عن تفاصيل هذا الاجراء في بحر هذا الأسبوع.

ويهم هذا الاجراء اساسا اصحاب المشاريع من حاملي الشهائد العليا كما سيتم سحبه على الجيل الجديد من الباعثين من الكفاءات العليا في مجال الصفقات العمومية، على حد قوله.

كما اشار الى أنه تمت برمجة تمويل 15 الف مشروع هذا العام مقابل 14 الف تم تمويلها من طرف البنك التونسي للتضامن السنة الماضية. وتتراوح قيمة التمويلات بين 150 و15 الف دينار.