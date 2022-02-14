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بطولة إسبانيا : برشلونة يخطف تعادلا قاتلا في الدربي ضد إسبانيول

2022/02/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


خطف برشلونة تعادلا قاتلا 2-2 ضد جاره ومضيفه إسبانيول في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من البطولة الاسبانية لكرة القدم.

وكان برشلونة تقدم سريعا عبر بيدري بعد مرور دقيقتين، فيما عادل سيرخي درادر لأصحاب الأرض قبل الاستراحة (40) قبل أن يمنحهم راوول دي توماس التقدم (64).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد طرد لكل من جيرارد بيكيه ونيكولاس ميلاميد خطف دي يونغ التعادل برأسية قاتلة (90+6).

وكان النادي الكاتالوني حقق فوزا مثيرا 4-2 على أتلتيكو مدريد في الجولة السابقة لينتزع منه المركز الرابع إلا أنه فشل في تحقيق فوزه الثالث تواليا في البطولة والابتعاد بنقطتين عن فريق العاصمة الذي حقق السبت فوزا 4-3 على خيتافي.

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