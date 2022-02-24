المنحى السلبي يلازم توننداكس للحصّة الثالثة على التوالي

لازم المنحى السلبي أداء بورصة تونس للحصة الثالثة على التوالي مع إقفال، الخميس، وسجل مؤشرها المرجعي، “توننداكس”، تراجعا بنسبة 0،56 بالمائة وبلغ النقطة 7067،78 وسط حجم تداول جملي في حدود 3،8 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم سانيماد، قائمة الارتفاعات خلال الحصة بعد ان تطور سعره بنسبة 4،4 بالمائة (2،850 دينار).

كما ارتفعت قيمة سهم آيتاك بنسبة 2،8 بالمائة (10،800د)، علما وأن السهم تطور أداؤه ، منذ بداية سنة 2022 بنسبة 32،6 بالمائة

وفي المقابل تراجع أداء سهم مجمع تواصل القابضة بنسبة 4،1 بالمائة (4،900 د) وسط معاملات بقيمة 35 ألف دينار

وتطورأداء المجمع بشكل طفيف في حدود 1،4 بالمائة وذلك منذ بداية سنة 2022

واستأثر سهم شركة التأمين وإعادة التأمين بأكبر حجم تداول خلال الحصة في حدود قيمة 693 ألف دينار في حين سجل السهم تراجعا بنسبة 1 بالمائة (112،500د).