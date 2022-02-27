الرابطة المحترفة الثانية – الغموض والاثارة يخيمان على سباق الصعود والنزول في الامتار الاخيرة من السباق

لا يزال الغموض والاثارة يسيطر على حسابات الصعود والنزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم قبل جولتين من نهاية السباق في ظل تقارب مستوى الاندية وطبيعة النظام المعتمد في بطولة هذا الموسم الذي جعل الحماس مشتدا بين جميع النوادي من أجل الفوز بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الاربع من اجل التاهل الى مرحلة التتويج والمراهنة على الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى.

كما ان صراع النزول المباشر الى رابطة الهواة لم يكشف عن اي فريق حيث ان نظام المسابقة سيحكم في ختام المرحلة الاولى على اصحاب المركز السادس من كل مجموعة النزول الى رابطة الهواة مستوى اول فيما يخوض اصحاب المركز الخامس دورة مصغرة بثلاث جولات تقام على ملاعب محايدة على ان ينزل في اعقابها صاحبا المركزين الثالث والرابع الى رابطة الهواة مستوى اول.

وضمن الملعب التونسي متصدر المجموعة الاولى ب17 نقطة، رغم هزيمته اليوم امام القلعة الرياضية 1-0، التاهل الى مرحلة التتويج عن المجموعة الاولى باعتباره يبتعد ب6 نقاط عن صاحب المركز الثالث النجم الرادسي بالاضافة الى تفوق فريق باردو في المواجهات المباشرة.

ورفع النجم الرادسي من سقف طموحاته للمراهنة على احدى بطاقتي الترشح اثر فوزه على الملعب الصفاقسي في جولة هذا المساء رافعا رصيده الى 11 نقطة خلف القلعة الرياضية صاحبة المركز الثاني ب12 نقطة.

ويبدو ان الغموض حول المتاهل الثاني عن هذه المجموعة سيتواصل الى غاية الجولة الختامية التي ستضع القلعة الرياضية في مواجهة مباشرة مع النجم الرادسي.

كما سيستمر الحماس والتشويق في اسفل الترتيب من اجل تفادي النزول المباشر الى رابطة الهواة.

وضمن منافسات المجموعة الثانية لايزال سباق التاهل الى المرحلة الحاسمة مفتوحا امام جميع السيناريوهات والفرضيات اذ رغم احتلال شبيبة القيروان لصدارة المجموعة ب16 نقطة فان كوكبة الملاحقة المتالفة من جمعية جربة (14 نقطة) و امل جربة (12 نقطة) وحتى جندوبة الرياضية (10 نقاط) كلها معنية بالمراهنة على كسب احدى بطاقتي الترشح فيما تبقى من عمر المرحلة الاولى.

وستكون مهمة الاولمبي للنقل الذي يقبع في ذيل المجموعة الثانية ب 6 نقاط صعبة من اجل النجاة من كماشة النزول في ظل تقارب مستوى الاندية المنافسة له ونعني تحديدا كوكب منزل النور8 نقاط وجندوبة الرياضية (10 نقاط) مما سيساهم في رفع درجات الاثارة والتشويق في اخر جولتي السباق.

ولن تشذ المجموعة الثالثة عن الغموض في ظل اقتراب جميع الفرق من بعضها البعض ذلك ان اولمبيك سيدي بوزيد المتصدر ب13 نقطة لا يبتعد سوى اربع نقاط عن صاحبي المرتبتين الاخيرتين (مستقبل قابس ومستقبل المحمدية 9 نقاط لكل منهما).

ويسعى قوافل قفصة متصدر المجموعة الرابعة ب15 نقطة للمحافظة على اسبقيته والمحافظة على نقطتي الفارق التي تفصله عن ملاحقه الاول النادي القربي.

وستكون الجولة القادمة حاسمة الى ابعد الحدود باعتبارها ستضع النادي القربي في مواجهة مباشرة مع قوافل قفصة كما ستضع الجولة المقبلة صاحبي المركزين الخامس والسادس بنفس رصيد النقاط 7 لكل منهما في مواجهة مباشرة من اجل تفادي النزول الالي الى رابطة الهواة.

ويذكر ان الفرق الثمانية المتاهلة الى مرحلة التتويج (فريقان من كل مجموعة) سيتم توزيعها على مجموعتين ليصعد في ختامها صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى الرابطة الاولى وتتضمن هذه المرحلة ثلاث جولات فقط وستجرى مقابلاتها في ملاعب محايدة.