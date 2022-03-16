لجنة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمكن 4 مؤسسات من دعم اجمالي بقيمة 6ر3 مليون دينار

صادقت لجنة تسيير خطّ اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، الأربعاء، على 4 ملفات باعتمادات جملية ناهزت 6ر3 مليون دينار منها 2ر2 مليون دينار بعنوان قروض إعادة الجدولة 180ر0 مليون دينار بعنوان قرض مساهمة.

ونظرت اللجنة، خلال الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، وحضره ممثلون عن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة، في 10 ملفات قدمتها مؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعة والصحة والخدمات.

وأكدت القنجي حرص مصالح الوزارة على مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية وذلك من خلال تقديم المساعدة والإحاطة الفنية وإعداد دراسات التشخيص الميداني والمالي والاقتصادي.

وسجلت الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ اطلاق البرنامج انخراط 418 مؤسسة تؤمن حوالي 15 ألف موطن شغل في حين تمت المصادقة على 131 برنامج إعادة هيكلة مالية.