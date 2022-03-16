الرابطة الاولى:فوز النجم الساحلي على الترجي الجرجيسي 3-0

حقق النجم الساحلي فوزا ثمينا خارج قواعده على الترجي الجرجيسي 3-0 مكنه من الصعود الى المركز الرابع للمجموعة الثانية فيما بقيت الوضعية على حالها في صدارة المجموعة الاولى بعد تعادل الترجي الرياضي مع اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين مع النادي الصفاقسي بنفس النتيجة 0-0، اليوم الاربعاء في لقاءات مؤجلة لحساب الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

في جرجيس نجح فريق جوهرة الساحل في كسب ثلاث نقاط ثمينة اثر فوزه على ترجي المكان بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من الجزائري زين الدين بوتمان (2) والكونغولي فيني بونغونغا (41) وياسين العمري من ركلة جزاء (ض ج).

ولئن مكن، هذا الفوز الثالث في المرحلة الاولى من البطولة والاول بقيادة مدربه الجديد لسعد جردة الشابي، النجم الساحلي من الصعود الى المرتبة الرابعة للمجموعة الثانية على بعد نقطة واحدة من النادي الافريقي صاحب المركز الثالث ب16 نقطة فانه عقد من وضعية الترجي الجرجيسي في اسفل الترتيب بعد ان تجمد رصيد ابناء المدرب منير راشد عند 10 نقاط في المركز الاخير رفقة مستقبل سليمان.

وفي منافسات المجموعة الاولى، بقيت الامور على حالها في اعلى الترتيب، اثر انتهاء مقابلتي الترجي الرياضي واتحاد بن قردان من جهة واتحاد التطاوين والنادي الصفاقسي من جهة ثانية، بالتعادل السلبي.

ورفعت الفرق الاربعة الاولى لهذه المجموعة رصيدها بنقطة ولم يطرا اي تعديل على الترتيب فبقي الترجي الرياضي متصدرا ب21 نقطة متقدما على ملاحقه الاول اتحاد بن قردان بنقطتين فيما حافظ النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين على المرتبة الثالثة برصيد 17 نقطة لكل منهما.

وفي ظل هذه النتائج تلوح الجولات الثلاث الاخيرة من عمر المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى مشوقة وحماسية الى ابعد الحدود في المجموعتين سواء على مستوى التاهل الى مجموعة التتويج والفوز بافضل نقاط حوافز او على مستوى صراع البقاء.

ويذكر ان الجولة الثانية عشرة ستقام يوم 3 افريل القادم على ان يكون مسك ختام المرحلة الاولى يوم 13 افريل.