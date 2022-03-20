استعدادا للمواجهة الاولى مع مالي: المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية بملعب المرسى

أجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، حصة تدريبية بملعب المرسى، بمشاركة كل من معز حسن وبشير بن سعيد وبلال العيفة ونادر الغندري ويوسف المساكني وحنبعل المجبري وعيسى العيدوني ونعيم السليتي استعدادا لمباراة ذهاب الدور الحاسم ضد مالي الجمعة القادم بباماكو.

وفي المقابل تدرب علي معلول ومرتضى بن وناس وأسامة الحدادي، على انفراد وخضعوا لبرنامج خاص بعد مشاركتهم في مباريات رسمية مع فرقهم المختلفة.

كما خضع ياسين الخنيسي إلى تدريبات خاصة في مقر التربص في انتظار انضمامه غدا إلى التمارين الجماعية.

وكان علي العابدي وصل في اخر الفترة المسائية ومن المنتظر التحاق كل من علي الجمل وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان مساء اليوم.

وسيواصل منتخب “نسور قرطاج” تحضيراته للمواجهة الاولى مع مالي باجراء حصة تدريبة بعد ظهر غد الاثنين بالملعب الفرعي برادس في انتظار اكتمال نصاب المجموعة في الساعات القادمة والتحول الى العاصمة المالية يوم الاربعاء المقبل.

وكان البشير بن سعيد ومعز حسن ونادر الغندري وبلال العيفة ويوسف المساكني خضعوا امس السبت الى حصة في تقوية العضلات بمقر الاقامة.

ويذكر ان المدرب جلال القادري كان وجه الدعوة ل28 لاعبا للمواجهة المزدوجة مع مالي يومي 25 مارس بباماكو و29 مارس برادس.