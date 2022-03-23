قفصة: خلوّ كل أقسام “كوفيد19” بمستشفيات الجهة من مرضى فيروس “كورونا”

أصبحت كلّ أقسام “كوفيد 19” المخصصة بعدد من مستشفيات ولاية قفصة، لإيواء المصابين بفيروس “كورونا” الذين تتطلّب حالتهم الصحّية المتابعة الطبية، منذ أمس الثلاثاء، خالية تماما من أي مريض بهذا الوباء.

وقال المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري، اليوم الاربعاء إن أقسام “كوفيد 19” بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي وبالمستشفيين المحلّيين بكل من الرديف وأم العرائس, وكذلك قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة، باتت خالية كلّها من المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا, بعد أن غادر أمس الثلاثاء , آخر مريض قسم “كوفيد 19” بمستشفى قفصة.

وتعدّ أقسام “كوفيد 19” الأربعة وقسم الإنعاش نحو 100 سرير خصّصوا لأكثر من سنة ونصف لإيواء المصابين بعدوى فيروس “كورونا” ممّن تطلّبت حالاتهم الصحية الإيواء بالمستشفيات والمتابعة الصحية اليومية.

من ناحية أخرى، وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بفيروس كورونا، كشف عنه سالم ناصري, فقد أودى هذا الفيروس، منذ بداية ظهوره ببلادنا منذ عامين، بحياة 1019 شخصا من ولاية قفصة وذلك من مجموع 18 ألفا و 356 شخصا طالتهم عدواه.

كما يبلغ حاليا عدد المصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس 9 مصابين، موزّعين على معتمديات قفصة الجنوبية، وبلخير، والمظيلة، والقصر، والرديف.

من جهة أخرى، وبخصوص عمليّات التلقيح ضد فيروس “كورونا” فقد شملت بولاية قفصة منذ إنطلاقها في شهر مارس من السنة الماضية وإلى الآن 209 آلاف شخصا, أتمّوا التطعيم بجرعتيه الأولى والثانية , وهو ما يمثّل نسبة تناهز 70 بالمائة من مجموع الأشخاص المشمولين بالتطعيم.

ولم يتجاوز حسب المدير الجهوي للصحة عدد الأشخاص الذين تلقّوا جرعات التعزيز ضد فيروس كورونا, 38 ألفا و 599 شخصا.