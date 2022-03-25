مونديال قطر : السويد تبلغ نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي على حساب تشيكيا

بلغت السويد نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 بفوزها الشاق على ضيفتها تشيكيا 1- 0 بعد التمديد مساء الخميس في سولنا، لتواجه بولونيا التي تأهلت مباشرة الى مباراة الثلاثاء نتيجة إقصاء روسيا على خلفية نزاعها مع أوكرانيا.

وبتأهلها الى النهائي المقرر على الأراضي البولونية الثلاثاء، منحت السويد نجمها المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فرصة قيادتها الى النهائيات بعدما غاب عن لقاء الخميس في سولنا بسبب تراكم الإنذارات.

وتدين السويد بتأهلها على حساب التشيك التي انتهى حلمها ببلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2006، الى البديل روبن كوايسون الذي سجل الهدف في الدقيقة 109 بعد تمريرة من ألكسندر أيزاك.

ولو فشلت السويد الخميس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ضد تشيكيا، لكانت المباراة التي خسرتها أمام إسبانيا 0-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات، المشاركة الأخيرة لإبراهيموفيتش بقميص بلاده لأن مهاجم ميلان الإيطالي يبلغ من العمر 40 عاماً ومن المستبعد جداً أن يواصل مشواره الدولي بعد ذلك.

وستكون الأنظار متجهة الثلاثاء المقبل الى المواجهة المنتظرة بين “إبرا” ونجم بولونيا وبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه الذين سيتمتعون بأفضلية الأرض والجمهور.