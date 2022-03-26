قيس سعيد :البرلمان مجمّد و من يريد العودة إلى الوراء واهم

قال رئيس الجمهورية ،قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة اليوم السبت إن البرلمان مجمدّ ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه. وانتقد رئيس الجمهورية دعوة النواب بالقول “من يريد أن يجتمع هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا في هذه المركبة الفضائية إن أرادوا ولكن المجلس مجمّد وأيّ قرارٍ سيتم اتّخاذه فهو خارج الفضاء وخارج التاريخ وخارج الجغرافيا”

وكان مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية المعلقة أشغاله ،ماهر المذيوب قد أفاد بأن رئيس المجلس المجمد، راشد الغنوشي قد دعا مكتب المجلس للانعقاد صباح يوم الاثنين 28 مارس الجاري ، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.

كما يشار إلى أنّ عددا من النواب ، من بينهم وليد جلاد و مصطفى بن أحمد و نعمان العش وحسونة الناصفي كانوا قد دعوا مؤخرا إلى عقد جلسة عامة تشاورية لنقاش الحلول الدستورية الممكنة لوضع حدّ للإجراءات الإستثنائية ووضع أسس لفتح حوار وطني يفتح لمسار تصحيح حقيقي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها ،و يعيد الي الشعب حقه في ممارسة سيادته عبر صندوق الاقتراع.