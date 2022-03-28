استفادة 503 من طلبة دكتوراه و150 وحدة بحثية وحوالي 350 مؤسسة من برنامج “MOBIDOC”

نظمت اليوم الاثنين 28 مارس 2022 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي في اطار برنامج دعم التعليم ،الحركية البحث والابتكار (EMORI) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ملتقى لاختتام مشروع “EMORI-MOBIDOC” والاحتفال بمرور 10 سنوات لآلية حركية الباحثين الشبان.

وقد خصص الملتقى الذي حضره كل من وزير الصحة ووزير الفلاحة ووزير التعليم العالي لاختتام مشروع “EMORI-MOBIDOC”وتقديم حصيلة 10 سنوات من التعاون بين الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والاتحاد الاوروبي في اطار مشروع “MOBIDOC” كما تم عرض نتائج المشروع، تحدياته والأفاق المستقبلية، وهو يمثل فرصة لعرض بعض قصص نجاح لمستفيدين من البرنامج الذي غطى كامل ولايات الجمهورية ومختلف القطاعات من ذلك قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 28 بالمائة وقطاع الصحة بنسبة 14 بالمائة ويشار الى ان جنس الاناث تحصل على النصيب الأكبر من برنامج “MOBIDOC” بنسبة تعادل 79 بالمائة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أن مشروع “MOBIDOC” يعنى بحاملي شهادات الدكتورا وتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة مبرزا أن خصوصية البرنامج الممول أساسا من الاتحاد الاوروبي والوزارة تكمن في مرافقة حاملي شهادات الدكتورا في كل المشاريع.

وبين الوزير أن اهم المجالات التي انتفعت بالتمويل هي الفلاحة والصحة والطاقة والاتصالات والبيوتكنولوجيا بأكثر من 700 منتفع وفق تعبيره.

واضاف الوزير أن المشاريع تنجز في المحيط الاقتصادي اي في المؤسسات العمومية أو الخاصة التي تعنى بالاقتصاد الوطني أو الابتكار مشيرا إلى ان هذه المؤسسات تحتضن باعثي المشاريع وتنتفع بدورها من المشروع ويجب أن يكون هناك تلائم بين الدكتورا التي تحصل عليها المعني بالأمر والمؤسسة الحاضنة.

ويمول مشروع المعني بالأمر من طرف الوزارة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر آلية MOBIDOC بنسبة 80 بالمائة و20 بالمائة على المؤسسة مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع الناجحة و50 بالمائة من باعثي المشاريع تم تشغيلهم في المؤسسات منوها الى ان الهدف ليس الادماج فقط في المؤسسات وإنما دعم باعثي المشاريع لبعث مشاريع خاصة بهم وخلق مواطن شغل.

واشار الوزير إلى وجود مشروع آخر ضخم مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 33 مليار تونسي وسيخصص منها جانب لمواصلة مشروع “MOBIDOC ” الذي وصفه بالناجح وسيتم امضاء الاتفاقية الأسبوع القادم.

ومن جانبه قال مدير التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي راجح خميري ان تكلفة المشروع MOBIDOC الذي أنجز على مرحلتين المرحلة الاولى 2012 إلى 2016 مع مشروع “باسري” تكلفته كانت 3.8 مليون اورو والمرحلة الثانية من 2017 إلى 2022 مع مشروع “ايموري” بقيمة 2.6 مليون اورو اي باجمالي 6 مليون اورو.

واشار في سياق متصل الى انه سيتم غدا توقيع اتفاق آخر مع الحكومة التونسية في مجال البيئة وسيكون هناك تمويل بقيمة 11 مليون اورو لدعم البحث العلمي جزء منه سيتم العمل فيه مع البلديات، وفي ظرف شهر آخر سيتم توقيع مشروع ثاني تحت شعار “العلوم مع ومن أجل الشباب” وفيه تمويل ب9 مليون اورو.

وأكد راجح خميري أنه خلال الست والسبع سنوات القادمة سيتواصل تمويل مشروع “MOBIDOC” لانه اثبت في تونس قيمة التقارب بين البحث العلمي والاقتصاد وفق تعبيره.

واستفاد من برنامج “MOBIDOC” في تونس الممول من قبل الاتحاد الاوروبي 503 من طلبة دكتوراه و150 وحدة بحثية وحوالي 350 مؤسسة.