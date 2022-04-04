قبلي: اعداد برنامج متكامل لتعهد المعالم الدينية واداء صلاة التراويح

حرصت المندوبية الجهوية للشؤون الدينية على اعداد برنامج متكامل لتعهد المعالم الدينية ونشر القيم السمحة للدين الاسلامي مع حسن اداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان بكافة الجوامع والمساجد، وفق ما اكده المندوب الجهوي للشؤون الدينية محمد منصري ل(وات).

واوضح المصدر ذاته ان البرنامج انطلق منذ شهر فيفري الماضي عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات التكوينية للاطارات المسجدية بمختلف المعتمديات تحت اشراف الوعاظ المحليين خصصت للتاكيد على ضرورة تعهد المعالم الدينية بالتبييض والنظافة وتوفير ما تستحقه من مفروشات لاستقبال المصلين خاصة في صلاة التراويح، مشيرا الى انه تم تمكين 7 معالم دينية من كمية من الزرابي ذات احجام مختلفة لفرش ارضياتها

واضاف منصري ان الاستعدادات لشهر رمضان شملت ايضا اعداد قائمة اسمية بالاشخاص الذين سيتولون تامين صلاة التراويح الى جانب الاطارات المسجدية مع توزيع حوالي 1000 مطوية تولت اصدارها وزارة الشؤون الدينية تعرف بمبادئ وقيم الاسلام السمحة وخاصة منها التسامح والعمل والعناية بالشباب تم وضعها على ذمة المصلين بكافة المعالم الدينية بالولاية علاوة على برمجة حصص ودروس توعوية ومسامرات رمضانية بهذه المعالم التي ستحتضن ايضا مسابقات في حفظ القران وترتيله وفي اختام الاحاديث النبوية للذكور والاناث من مختلف الفئات العمرية

وسيتم خلال هذا الشهر ايضا تكثيف الحصص التوعوية التي يتم تنظيمها لفائدة نزلاء السجن المدني ببازمة من معتمدية قبلي الجنوبية علاوة على تولي عدد من البلديات وجمعيات المجتمع المدني تعليق لافتات بالجوامع المركزية تتضمن ايات واحاديث نبوية حول القيم الاسلامية