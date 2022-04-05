فرنسا تدعو القوى السياسية في تونس إلى حوار شامل

عاجل: الغنوشي يتحدى قيس سعيد ويلوح بالاحتجاج والخروج للشارع..

المحكمة الإبتدائية توضّح بخصوص مباشرة الأبحاث مع نواب لهم صفة محام في قضية التآمر على أمن الدولة..

معز الجودي يحذر: ”السيناريو اللبناني ليس بعيدا عن تونس”..

برشلونة يواصل مساعيه من أجل تجديد عقد الفرنسي ديمبلي

2022/04/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الاسباني العمل من أجل تجديد عقد الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الموسم الحالي في ظل تعقد المفاوضات حسب ما اكدته تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على شروط التجديد مع النادي الكاتالوني.
ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع بالفعل مع موسى سيسوكو وكيل ديمبلي مساء الاثنين حتى منتصف الليل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن برشلونة يعتقد أن احتمالية تجديد عقد ديمبلي لا تزال معقدة عقب انتهاء اجتماع الأمس.
وعلى الجانب الآخر، يعتقد سيسوكو أنه سيعقد اجتماعًا آخر مع مسؤولي برشلونة لمواصلة التفاوض حول العقد الجديد للجناح الفرنسي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn