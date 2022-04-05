برشلونة يواصل مساعيه من أجل تجديد عقد الفرنسي ديمبلي

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الاسباني العمل من أجل تجديد عقد الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الموسم الحالي في ظل تعقد المفاوضات حسب ما اكدته تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على شروط التجديد مع النادي الكاتالوني.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع بالفعل مع موسى سيسوكو وكيل ديمبلي مساء الاثنين حتى منتصف الليل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن برشلونة يعتقد أن احتمالية تجديد عقد ديمبلي لا تزال معقدة عقب انتهاء اجتماع الأمس.

وعلى الجانب الآخر، يعتقد سيسوكو أنه سيعقد اجتماعًا آخر مع مسؤولي برشلونة لمواصلة التفاوض حول العقد الجديد للجناح الفرنسي.