مواعيد بيع تذاكر مباراة النادي الافريقي وهلال الشابة

انطلقت اليوم الاثنين عملية بيع تذاكر مباراة النادي الافريقي و هلال الشابة ضمن الجولة الاخيرة من البطولة بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه

وتتواصل عمليّة البيع الى غاية يوم المباراة الاربعاء.

و في ما يلي تفاصيل البيع :

-يوم الاثنين 11 أفريل: من الساعة 09h00 إلى الساعة 17h00.

– يوم الثلاثاء 12 أفريل 2022: من الساعة 09h00 إلى الساعة 17h00.

– يوم الأربعاء 13 أفريل: من الساعة 09h00 إلى الساعة 12h00.

و ستكون الأسعار كالآتي:

▪️ المنعرج الشمالي (virage): 10 دينار

▪️المدارج الثانوية (pelouse): 15 دينار

▪️المدارج الرئيسية العلوية (enceinte supérieure): 25 دينار

▪️المدارج الرئيسية السفلية (enceinte inférieure): 35 دينار

▪️ المنصة الرئيسية(tribune): 50 دينار

تذاكر المقصورات (loges) متوفرة في الحديقة الرياضة أ بقسم الاشتراكات.

تخول الباسبورات لأصحابها الدخول المباشر للملعب.

ويذكر ان المقابلة ستدور يوم الاربعاء بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.