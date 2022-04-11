مواعيد بيع تذاكر مباراة النادي الافريقي وهلال الشابة

انطلقت اليوم الاثنين عملية بيع تذاكر مباراة النادي الافريقي و هلال الشابة ضمن الجولة الاخيرة من البطولة بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه
وتتواصل عمليّة البيع الى غاية يوم المباراة الاربعاء.
و في ما يلي تفاصيل البيع :
-يوم الاثنين 11 أفريل: من الساعة 09h00 إلى الساعة 17h00.
– يوم الثلاثاء 12 أفريل 2022: من الساعة 09h00 إلى الساعة 17h00.
– يوم الأربعاء 13 أفريل: من الساعة 09h00 إلى الساعة 12h00.
و ستكون الأسعار كالآتي:
▪️ المنعرج الشمالي (virage): 10 دينار
▪️المدارج الثانوية (pelouse): 15 دينار
▪️المدارج الرئيسية العلوية (enceinte supérieure): 25 دينار
▪️المدارج الرئيسية السفلية (enceinte inférieure): 35 دينار
▪️ المنصة الرئيسية(tribune): 50 دينار
تذاكر المقصورات (loges) متوفرة في الحديقة الرياضة أ بقسم الاشتراكات.
تخول الباسبورات لأصحابها الدخول المباشر للملعب.
ويذكر ان المقابلة ستدور يوم الاربعاء بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.