الرابطة المحترفة 2- تفادي النزول : الغاء مباراة النجم الرادسي وسكك الحديد الصفاقسي

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إلغاء مباراة سكك الحديد الصفاقسي والنجم الرادسي في الجولة الاخيرة لمجموعة تفادي النزول ضمن الرابطة المحترفة الثانية باعتبار ان المباراة اصبحت شكلية وغير ضرورية ومهما كانت نتيجتها لن تغير شيء بما ان النجم الرادسي ضمن بقاءه فيما نزل سكك الحديد الصفاقسي الى الرابطة الثالثة.

ويتصدر النجم الرادسي ترتيب مجموعة تفادي النزول ب6 نقاط وقد ضمن بقاءه امام كل من كوكب منزل النور ومكارم المهدية ب3 نقاط في المركز الثاني فيما يحتل سكك الحديد الصفاقسي المركز الرابع الاخير بلا رصيد وقد نزل الى الرابطة الثالثة

وستكون مباراة الجولة الاخيرة بين كوكب منزل النور ومكارم المهدية يوم الخميس حاسمة من اجل تحديد النازل منهما الى الرابطة الثالثة