الدوري الأوروبي: لايبزيغ يتأهل إلى نصف النهائي على حساب أتالانتا 2-0

دون نادي لايبزيغ الألماني اسمه كأول العابرين إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه ،الخميس، على أتالانتا الإيطالي (2-0)، ضمن إياب ربع نهائي المسابقة الأوروبية. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل هدفي لايبزيغ كريستوفر نكونكو (د 18 و87 من ربة جزاء وبات أتالانتا آخر الفرق الإيطالية التي تودع “يوروبا ليغ”، حيث لم يعد هناك أي ممثل لإيطاليا في البطولات الأوروبية سوى روما الذي ينافس في كونفرنس ليغ ويلعب لاحقا مع بودو غليمت النرويجي.

وبات لايبزيغ رابع ترتيب البطولة الألمانية، أول العابرين إلى نصف نهائي يورويا ليغ، بعدما كان وصل إلى ربع النهائي بلا تعب، إثر استبعاد سبارتاك موسكو الروسي من المسابقة.