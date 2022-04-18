أوليفر كان: بايرن لا يستطيع تمديد عقد ليفاندوفسكي بضغطة زر

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن متصدر الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم لا يستطيع ببساطة الضغط على زر لكي يمدد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عقده.

ويرتبط المهاجم الدولي البولوني ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن حتى 2023، ونجح هذا الموسم في تسجيل 32 هدفا في البوندسليغا، ويبدو في طريقه للفوز بلقب هداف المسابقة للعام الخامس على التوالي.

وقال كان لمحطة (سبورت 1) التلفزيونية “نحن على تواصل مع روبرت ونريده أن يبقى مع بايرن لأطول فترة ممكنة”.

وأضاف حارس بايرن ومنتخب ألمانيا السابق “على ما يبدو، يعتقد البعض أن مثل هذه المفاوضات لتمديد العقد أشبه بلعبة إلكترونية لكرة القدم، حيث أنقر في مكان ما لتمديد العقد”.

وتابع “روبرت لاعب لديه القدرة على تسجيل 30 أو 40 هدفا كل عام. بالطبع، في مرحلة ما، يقول مثل هؤلاء اللاعبين لأنفسهم ??لقد حققت كل شيء هنا وفزت بكل شيء??. ثم يستغرق إقناعهم بالبقاء وقتا طويلا”.

وانتقد كان تعرض يوليان ناغلزمان مدرب بايرن لإساءات عبر الإنترنت، حيث قال المدرب الشاب إنه تلقى مئات التهديدات بالقتل بعد الخروج من دور الثمانية لأبطال أوروبا.

وقال كان “عليك أن تكون قادرا على تحمل النقد ووضعه خلفك. هذا جزء لا يتجزأ من اللعب مع بايرن ميونيخ”.

وأضاف “هنا ورغم ذلك، يتم تجاوز الحدود. ما الذي يحدث مع الأشخاص الذين يرسلون تهديدات بالقتل إلى آخرين؟ لا يوجد شيء أكثر جبنا من تشويه سمعة الآخرين والاستخفاف بهم بطريقة مجهولة”.

وبات بايرن على أعتاب إحراز لقبه العاشر على التوالي في البوندسليغا، وقد يحسم الأمر بالفوز على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني يوم السبت المقبل.