البطولة الانقليزية: توخل يؤكد رحيل روديغر عن تشلسي نهاية الموسم

كشف المدرب الألماني توماس توخل أن مواطنه المدافع أنتونيو روديغر سيرحل عن نادي تشلسي الانقليزي مع نهاية عقده هذا الموسم بعد خمسة أعوام في النادي اللندني.

وتعرضت محاولات تشلسي للإبقاء على خدمات روديغر لانتكاسة بسبب عقوبات الحكومة البريطانية على المالك الروسي رومان أبراموفيتش والتي تضمنت قاعدة تنص على حرمان اللاعبين الحاليين من التوقيع على عقود جديدة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن “البلوز” قدم عرضا لروديغر قبل العقوبات ولكن لم يتم وضع اللمسات الاخيرة عليه بعد طلب للحصول على رسوم ضخمة للتوقيع وللوكيل.

وقال توخل، في تصريح بعد الفوز على وست هام يونايتد الذي غاب عنه المدافع بسبب الاصابة وتابعه من المدرجات، إن “توني حديث الإعلام. يريد أن يترك النادي. أبلغني ذلك في حديث خاص”.

وأضاف “قدمنا كل شيء، أنا والنادي ولكن لم نتمكن من الكفاح بعد الآن بسبب الواقع. من دون العقوبات، بإمكاننا أقله أن نستمر في الكفاح ولكن ما بيدنا حيلة. إنه قراره”.

ووصل روديغر (29 عاما) إلى غرب لندن من روما الايطالي عام 2017 وهو مرتبط بالانتقال إلى العديد من الاندية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وحقق مع تشلسي لقب رابطة الأبطال وكأس العالم للأندية.