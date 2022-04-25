بطولة فرنسا: سانت إيتيان سيخوض مباراة واحدة على الأقل دون جمهور بسبب شغب أنصاره

افادت رابطة بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم اليوم الاثنين إن سانت إيتيان سيلعب على الأقل مباراته المقبلة على أرضه في البطولة خلف أبواب مغلقة بعد إشعال ألعاب نارية في مباراته الأخيرة على ملعب جيفري جيشار أمام موناكو.

وقضت الرابطة بأن مباريات سانت إيتيين على أرضه ستقام دون جماهير حتى صدور الحكم النهائي في 18 ماي القادم بعد أربعة أيام من المباراة المقبلة للنادي على أرضه.

وتوقفت مباراة سانت إيتيان وموناكو لقرابة نصف ساعة وسط شغب جماهيري يوم السبت قبل أن يحقق موناكو الفوز في النهاية 4-1.

ويكافح سانت إيتيين لتفادي النزول ويحتل المركز 18.

وسيحل ضيفا على ملعب رين ونيس قبل أن يستضيف نادي رانس في 14 ماي القادم.