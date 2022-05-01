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تصفيات كاس امم افريقيا 2023 – صافرة بوروندية للقاء تونس وغينيا الاستوائية

2022/05/01 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقما تحكيميا من بوروندي لادارة المباراة التي ستجمع بين المنتخب التونسي ومنتخب غينيا الاستوائية يوم 2 جوان القادم على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم (كوت ديفوار 2023).
ويتالف طاقم التحكيم من الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا والمساعدين ايمري نيونغابو وباسكال نديمونزيغو في حين سيكون تيري نكورونزيزا حكما رابعا.
وتتالف المجموعة العاشرة ايضا من منتخبي ليبيا وبوتسوانا.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية.

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