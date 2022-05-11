توننداكس ينهي معاملات الاربعاء متراجعا بنسبة 4ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” معاملات، الاربعاء، متراجعا بنسبة 4ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 58ر7269، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد افضل اداء خلال الحصة الى سهم المغرب الدولي للإشهار، بعد أن زاد سعره بنسبة 6ر5 بالمائة وأقفل عند مستوى 190ر0 دينار، مسجلا قيمة تبادل هزيلة لم تتخط الالفي دينار.

و تطور سعر سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 2 بالمائة وبلغ مستوى 100ر66 دينار، في ظل مبادلات قدّرت بقيمة 365 ألف دينار.

وسجل سهم شركة صنع المشروبات بتونس، أكبر تراجع خلال الحصة، بنسبة 7ر1 بالمائة وأقفل سعره عند 600ر15 دينار، وبلغت المعاملات على السهم الالف دينار.

وكان سهم أوروسيكل، الأضعف أداء خلال الحصة، وتدحرج سعره بنسبة 9ر4 بالمائة ليصل إلى مستوى 980ر30 ألف دينار. واستحوذ السهم على معاملات بقيمة 7ر1 مليون دينار، وهي الأعلى قيمة خلال الحصّة.

وتقهقر سهم إسمنت بنزرت، بدوره خلال الحصة، بنسبة 4ر4 بالمائة وأقفل في حدود 510ر1 دينار، دون أن تتجاوز المبادلات على السهم ذاته قيمة 5 الاف دينار.