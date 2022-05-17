فظيع: سيارة تنهي حياة امرأة وتحيل الثانية على الانعاش..

توفيت امرأة في العقد الرابع من عمرها و أحيلت مرافقتها على الانعاش في حالة حرجة، وذلك بعد أن صدمتهما سيارة بالطريق الجهوية 59 الرابطة بين جندوبة و شمتو على مستوى منطقة السواني من معتمدية جندوبة الشمالية.

و تتمثل تفاصيل الحادث في فقدان سائق سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة السواني، سيطرته على المقود واصطدامه بامرأتين مترجّلتين.

وقد فارقت إحداهما الحياة على عين المكان، و تم نقل المرأة الثانية إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أصيب السائق بجروح خفيفة.

وحسب ما أكده مصدر أمني لاذاعة “الجوهرة أف أم” ، فقد تم فتح تحقيق في الحادثة و إيقاف سائق السيارة تحفظيا إلى حين عرضه لاحقا على أنظار القضاء.