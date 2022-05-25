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أرسنال الإنجليزي يمدد عقد لاعبه المصري محمد النني

2022/05/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد التعاقد مع لاعب الوسط المصري محمد النني.

ولم يكشف أرسنال عن مدة العقد الجديد للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي كان عقده السابق ينتهي في جوان المقبل، فيما أشارت الصحف الإنجليزية إلى تمديد عقد لاعب الارتكاز سنة واحدة قابلة للتجديد.

وأحرز النني خمسة أهداف في 147 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف فريق أرسنال قادمًا من بازل السويسري عام 2016.

وخاض 14 مباراة في البطولة الممتازة هذا الموسم الذي أنهاه أرسنال في المركز الخامس.

وتُوِّج النني مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسمه الأول في 2017 معه، وقضى موسم 2019 – 2020 على سبيل الإعارة في نادي بشيكتاش التركي.

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