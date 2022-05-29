الرابطة المحترفة الاولى – مجموعة تفادي النزول – الجولة الاخيرة – نزول نجم المتلوي و الترجي الجرجيسي الى الرابطة الثانية

نزل فريقا نجم المتلوي والترجي الجرجيسي اليوم الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم حيث احتلا على التوالي المركزين الثالث والرابع ضمن مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وفي المقابل حافظ الاولمبي الباجي وامل حمام سوسة على مكانيهما في الرابطة الاولى .

وانهت فرق اولمبيك باجة وامل حمام سوسة ونجم المتلوي ترتيب مرحلة تفادي النزول في المركز الاول بنفس رصيد النقاط ( 9 نقاط ) لكن باحتساب رصيد النقاط ضمن بطولة مصغرة بين الفرق الثلاثة نزل نجم المتلوي ثالث الترتيب بمعية الترجي الجرجيسي الرابع ب6 نقاط.

وقد تم اعتماد بند من الفصل 22 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم والمتعلّق بالترتيب عند نهاية الدورة لفك التساوي على مستوى رصيد النقاط ويقضي البند القانوني بانه في صورة التساوي بين فريقين أو أكثر(وهو ما ينطبق على هذه الحالة ( 3 فرق ببنفس الرصيد 9 نقاط) يتم احتساب أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة بين الفريقين أو الفرق المعنية بالتساوي.

وتعادل الترجي الجرجيسي مع امل حمام سوسة 1-1 اليوم في مركب عبد السلام كازوز في اطار الجولة الاخيرة من مجموعة تفادي النزول. وافتتح يوسف راشد التهديف في د61 قبل ان يتمكن اللاعب المخضرم مصعب ساسي من تسجيل اغلى هدف لفريقه في لموسم مكن به فريقه التعدليل 1-1 في د100 ومن ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الاولى .

واكتفى نجم المتلوي على ميدانه اليوم بنقطة وحيدة من لقائه مع ضيفه الاولمبي الباجي على ميدانه 0-0 لم تكن كافية لضمان البقاء .وكان مدعوا لتحقيق الفوز تجنبا لكل الاحتمالات .

اما ضيفه الاولمبي الباجي فان نقطة التعادل تكفيه للبقاء.ونجح في رهانه.