تصفيات كأس افريقيا: المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمواجهة بوتسوانا بالتركيز على التنشيط الهجومي والكرات الثابتة

أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم يوم السبت تحضيراته للمواجهة المنتظرة يوم الاحد امام نظيره البوتسواني لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس إفريقيا للامم “كوت ديفوار 2023”.

وتدربت العناصر الوطنية على ميدان ملعب “فرانسيس تاون” الذي سيحتضن المباراة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر. واختار المدرب جلال القادري التركيز على التنشيط الهجومي والقيام ببعض التطبيقات الخفيفة إضافة إلى الاهتمام بالكرات الثابتة.

ويتطلع المنتخب التونسي الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي للمحافظة على صدارة الترتيب وذلك بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية على منتخب غينيا الاستوائية برباعية نظيفة.