سبعيني ينتحل صفة والي القصرين..وهذه التفاصيل..

النهضة تحذر من استهداف رئيسها راشد الغنوشي وتستنكر سياسة تشويه وترهيب القضاة

عاجل: وفاة تلميذ غرقا بقنال مجردة..

الطبوبي يكشف عن محاولة لاختراق اتحاد الشغل..#خبر_عاجل..

تصفيات كأس افريقيا: المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمواجهة بوتسوانا بالتركيز على التنشيط الهجومي والكرات الثابتة

2022/06/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم يوم السبت تحضيراته للمواجهة المنتظرة يوم الاحد امام نظيره البوتسواني لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس إفريقيا للامم “كوت ديفوار 2023”.
وتدربت العناصر الوطنية على ميدان ملعب “فرانسيس تاون” الذي سيحتضن المباراة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر. واختار المدرب جلال القادري التركيز على التنشيط الهجومي والقيام ببعض التطبيقات الخفيفة إضافة إلى الاهتمام بالكرات الثابتة.
ويتطلع المنتخب التونسي الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي للمحافظة على صدارة الترتيب وذلك بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية على منتخب غينيا الاستوائية برباعية نظيفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn