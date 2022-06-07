فيديو-وزيرة المالية: الاصلاحات تتلائم مع متطلبات ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحكومة ملتزمة بكل تعهداتها..

أكدت وزير المالية سهام بوغدري نميصة ان الاصلاحات التي تضمنها البرنامج الوطني للاصلاحات الذي اعدته الحكومة هي اصلاحات تونسية وفق تعبيرها.

وبخصوص مدى ارتباطها بالوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بينت الوزيرة ان برنامج الاصلاحات كان شامل يحتوي على عدة اصلاحات تتلائم مع متطلبات ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

و في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية حول الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للاصلاحات تابعت الوزيرة القول “نحن كحكومة نرى انها اصلاحات لازمة في الظرف الحالي للبلاد خاصة وان الحكومة منذ ان تقلدت مهامها وجدت ظروف صعبة وصعبة جدا.”

وأكدت وزيرة المالية بأن الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها على مستوى جميع النواحي من ذلك سداد الديون وتأمين النفقات الأساسية وهذا بفضل العمل المتواصل وفق قولها.

واقرت في السياق ذاته وجود صعوبات مالية وصعوبة الذهاب إلى الأسواق العالمية للتداين في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد ومع تفاقم الأزمة بتراكمات الحرب الروسية الاوكرانية.