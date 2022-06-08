كاس تونس : النتائج وبرنامج ربع النهائي



تاهلت فرق النادي الافريقي ومستقبل الرجيش والنادي الصفاقسي وهلال مساكن اليوم الى الدور ربع النهائي لكاس تونس (نسخة فرحات حشاد ) . والتحقت بذلك بفرق هلال الشابة والنادي البنزرتي واتحاد بن قردان ومستقبل المرسى التي ضمنت ترشحها امس الى نفس الدور.

وفي ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد)

اليوم الاربعاء

ملعب تاكلسة الاصطناعي

نادي تاكلسة صفر

النادي الافريقي 1 يوسف سنانة(50)

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش 2 عمر اللمطي(28)/محمد جمعة(38)

الاتحاد المنستيري صفر

ملعب نجيب الخطاب الاصطناعي

اتحاد تطاوين صفر

النادي الصفاقسي 1 انس شبلي(41)

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن 1 سليم الربعي(75)

الترجي الرياضي 1 محمد علي بن حمودة(56)

ترشح هلال مساكن بركلات الترجيح 6-5

وتبعا لهذه النتائج سيكون برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس التي ستدور يومي الاحد و الاثنين 12 و 13 جوان الجاري:

النادي الافريقي – هلال الشابة

النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان

مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي

هلال مساكن – مستقبل المرسى