نهائي رابطة أبطال أوروبا : قائد شرطة باريس يقر بـ”فشل” العمليات الامنية”

أقر قائد شرطة باريس, اليوم الخميس بـ”فشل” العمليات الأمنية في نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر الماضي الذي احتضنه ملعب “فرنسا”, واعتذر عن استخدام الغاز المسيل للدموع في وجه الجماهير أثناء محاولتهم دخول الملعب.

وشابت المباراة النهائية التي استضافتها باريس في 28 ماي الماضي, والتي فاز فيها ريال مدريد الإسباني بلقبه الرابع عشر أمام ليفربول الإنجليزي,مشاهد فوضى عارمة حيث عانى مشجعو هذا الفريق من اجل الدخول إلى الملعب لحضور المباراة, ما أثار تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024.

وقال قائد شرطة باريس, ديدييه لالمان أمام لجنة في مجلس الشيوخ للتحقيق في الإخفاق الأمني الذي وقع خلال المباراة النهائية للمسابقة القارية “من الواضح أنه فشل”, مضيفا ” لقد كان فشلا لأن الناس تم دفعهم ومهاجمتهم, إنه فشل لأن صورة البلاد تأثرت”.

وأعرب ذات المتحدث عن “الأسف” للسماح باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعاد الجماهير عن الملعب قبل المباراة, لكنه أضاف أنه “لا توجد وسيلة أخرى” لتخفيف الضغط المتزايد على البوابات”.

ودعا قائد الشرطة مشجعي ليفربول وريال مدريد الى تقديم شكاوى في حالة كانوا ضحايا تذاكر مزورة أو جرائم في الشارع خارج الملعب “حتى تتمكن مصالح الامن من العثور على المذنبين ومحاكمتهم”.