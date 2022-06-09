العربية لغة رسمية جديدة للفيفا

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا), اعتماده للغة العربية, كلغة رسمية جديدة في تعاملاته.

واوضحت الهيئة الدولية انه” قد تمّ في هذا الصدد تعديل المادة 9 من النظام الأساسي لل”فيفا” لاستيعاب ثلاث لغات رسمية جديدة هي (العربية و البرتغالية و الروسية) إلى جانب اللغات الاربع المعتمدة سابقا (الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية).

وأعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعضاءه أن كافة الوثائق الرسمية من محاضر وتعليمات ولوائح وقرارات ومراسلات ستنشر باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية مرفقة بترجمات إلى الألمانية والعربية والبرتغالية أو الروسية كلما اقتضت الضرورة لذلك.

و اوضحت الهيئة المسيرة لكرة القدم العالمية انّ :” اعتماد لغات رسمية جديدة سيمكن أيضا المزيد من الاتحادات الأعضاء والأطراف الفاعلة من الولوج بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بعمليات ونشاطات الفيفا وبالتالي تحسين الفهم والتعاون الدوليين”.

وحرصت الفيفا على التذكير انّ:” تطبيق هذا التعديل سيكون محدودا فيما يتعلق بالأحكام المحددة لقانون الانضباط للفيفا ومدونة الأخلاقيات والقواعد الإجرائية لمحكمة كرة القدم.