توننداكس يرتفع خلال ماي 2022 بنسبة 96ر1 بالمائةوسط تراجع قيمة التداولات بنسبة 2ر12 بالمائة

حقق مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، مع موفي شهر ماي 2022، ارتفاعا بنسبة 96ر1 بالمائة وسط انخفاض لحجم الأموال المتداولة في السوق بنسبة 2ر12 بالمائة مقارنة بنتائج شهر افريل 2022 .

وأدرك مؤشر “توننداكس”، وفق التحليل الشهري لبورصة تونس للاوراق المالية، عتبة 7377 نقطة مع نهاية شهر ماي 2022 علما وانه حقق ارتفاعا بنسبة 09ر2 بالمائة خلال شهر افريل 2022.

وتطورت الارباح المجمعة، مع موفي شهر ماي 2022، بنسبة 70ر4 بالمائة مع موفي ماي 2022، مقابل 40ر7 بالمائة خلا ل نفس الفترة من سنة 2021.

وسجلت السوق حجم تداول يومي في حدود 3ر4 مليون دينار مقابل 7ر4 مليون دينار خلال شهر افريل 2022 و 7ر4 مليون دينار مقارنة بمطلع سنة 2022 .

وقد سجل شهر ماي ارتفاع اسهم 32 شركة مدرجة مقابل تراجع 44 شركة اخرى .

وتمكن مؤشر توننداكس 20 ، من تحقيق ارتفاع بنسبة 96ر1 بالمائة، مع موفي ماي 2022، ليصل الى مستوى 49ر3220 مقابل ارتفاع بنسبة 48ر2 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي.

وحقق توننداكس 20 ، مع موفي ماي 2022، مكاسب قاربت 87ر5 بالمائة مقابل تطور بنسبة 69ر9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.