دورة ايستبورن : الثنائي جابر   و ويليامز الى الدور نصف النهائي

بلغت التونسية انس جابر والامريكية سيرينا ويليامز الدور نصف النهائي لمنافسات الزوجي سيدات لدورة ايستبورن الانقليزية للتنس عقب فوزهما على اليابانية شوكو اوياما والتايوانية هاو شينغ شان (6-2 و6-4) مساء اليوم الاربعاء في الدور ربع النهائي.

وستتبارى انس جابر وسيرينا ويليامز في الدور نصف النهائي مع الثنائي المكون من الصربية اليكساندرا كرونيتش والبولونية ماغدا لينات المتاهل على حساب الكندية غابريلا دابروفسكي والمكسيكية جوليانا اولموس (6-1 و6-3).

وكان الثنائي جابر ووليامز تاهل الى الدور ربع النهائي بعد الفوز في الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء على الثنائي المتالف من الاسبانية سارة سوربيس تورمو والتشيكية ماري بوزكوفا 2-6 و6-3 (13-11) .