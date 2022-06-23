رسميا: تونس العاصمة دون “الشنقال” يومي السبت والأحد..

أعلنت ولاية تونس في بلاغ اليوم الخميس 23 جوان 2022 أنّه تقرّر منع استعمال ”الشنقال” في العاصمة يومي السبت والأحد من كلّ أسبوع وذلك بداية من يوم السبت 25 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين.

كما تقرّر أن يتم تخصيص عربة ”شنقال” على ذمة المصالح الأمنية يومي السبت والأحد لاستغلالها عند الإقتضاء.

وأشار بلاغ ولاية تونس إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تذمّر المواطنين من تصرفات مستعملي عربات ”الشنقال” وعدم وجود ضوابط محددة لرفع السيارات واستعمال آلات غير مناسبة للغرض مما انجر عنه في أغلب الأحيان عديد الحوادث وأضعاب لسيارات المواطنين وتعطيل لحركة المرور، داعيا رئيسة بلدية تونس ومدير أمن إقليم تونس إلى تنفيذ هذا القرار.