الطبوبي: ” الاتحاد لايبحث عن المواقع السياسية”..

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد لا يبحث عن المواقع السياسية وأن مهامه الحقيقية قول الحقيقة والدفاع عن مكاسب الوطن بعيدا عن التخندق لفائدة أي طرف كان.

وأوضح لدى إشرافه على في افتتاح أشغال مؤتمر الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين المنعقد اليوم بالحمامات تحت شعار ” وحدة نضال وصمود” ، أن المنظمة الشغيلة لديها نضج سياسي وتستثمر في القدرات البشرية والنقابية بهدف تقوية الإتحاد وجعله أكثر قدرة على التفاوض والدفاع عن الملفات مؤكدا أن المركزية النقابية مع الحوار والتفاوض لكنها مستعدة لكل السيناريوهات الممكنة.

وأوضح الأمين العام، حسب ما نشر على صفحة الاتحاد على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، أن المنظمة مستعدة للملفات الاجتماعية القادمة رغم وجود المنشور عدد 20 حول التفاوض مع النقابات “سيء الذكر ” مبينا أن الاتحاد ليس من دعاة الاضرابات ولكن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يمر به العمال يتطلب الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا الأمين العام إلى توحيد العائلة النقابية المتنافسة على المسؤولية مبرزا ضرورة خروج القطاع الخروج أقوى وأكثر صلابة وأهمية أن يكون النقابيون في مقدمة المدافعين عن المنظمة ضد حملات التشويه والكذب والإشاعات.

وكان الاتحاد نشر أمس الأربعاء تكذيبا لمعلومات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية مفادها أن الأمين العام للاتحاد يجري ثاني زيارة إلى الجزائر يوم 16 جويلية الجاري “، وزوقتها بما يشير إلى أنها معلومات رسمية مع دسّ عبارات مغرضة من قبيل / أيام قبل الاستفتاء / وغيرها”، مؤكدا أن هذه المعلومات عارية من الصحة.