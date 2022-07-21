ارجاع حمولة ب6 الاف طن من زيت الصوجا موردة من اسبانيا الى المزود لعدم تطابقها مع المواصفات التعاقدية

اكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الخميس، رفضها قبول 6 الاف طن من زيت الصوجا الخام المورد من اسبانيا وارجاعها الى المزود، بعد التاكد من عدم مطابقتها للمواصفات التعاقدية

واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها، انه على اثر تعاقد الديوان الوطني للزيت لتوريد كمية الزيت المذكورة من اسبانيا، التي وقع شحنها يوم 4 جويلية الجاري من ميناء برشلونة، ليتم التاكد من عدم مطابقتها للمواصفات التعاقدية بعد استكمال كافة التحاليل المطلوبة بالمخابر المعتمدة والتثبت في نتائجها،قبل الاستلام طبقا للشروط التعاقدية مع المزود الاجنبي.

واضافت الوزارة في ذات السياق، ان الباخرة قد غادرت ميناء سوسة بعد الاتفاق مع المزود على تسليم الديوان شحنة اخرى بنفس الكمية، سيقع شحنها موفى شهر جويلية، لتصل الى الموانئ التونسية بداية شهر اوت 2022 على اقصى تقدير لضمان تزويد السوق من مادة الزيت النباتي المدعم.